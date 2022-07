Ein Bürgermeister über den Alltag in der Kampfzone in der Ukraine

Was macht Ihnen am meisten Sorgen? In vielen unserer Wohnanlagen sind durch das Bombardement sämtliche Fensterscheiben zerstört – und in ein paar Monaten beginnt bei uns wieder die Heizsaison. Gas haben wir vorerst, die Leitungen sind geflickt, aber wie wir alle diese Reparaturen schaffen sollen, weiß ich ehrlich nicht.

Was aber, wenn die Russen eine Bodenoffensive starten? Wir bereiten uns seit Monaten darauf vor. In der ganzen Stadt sind Verteidigungsanlagen errichtet, Schützengräben ausgehoben. Ich bin kein Militär, ich kann daher keine Details verraten. Nur so viel, wir sind bereit, uns zu verteidigen. Außerdem sind die Russen hier im Süden des Landes momentan auf der Verliererstraße. Sie stecken fest – darum schießen sie ja ständig sinnlos mit Raketen auf uns.

Merken Sie etwas von den neuen Waffen, die aus dem Westen kommen? Auch da kann ich natürlich keine militärischen Geheimnisse verraten. Nur so viel: Unsere Truppen hier haben große Mengen Ausrüstung aus Kiew bekommen, Helme, Munition ... auch Verstärkungen sind eingetroffen. Und ja, es gibt neue weitreichende Artillerie aus dem Westen, und die hat auch an manchen Orten hier im Süden schon ihre Wirkung gezeigt.

In Nikolaev sprechen viele Menschen Russisch. Wie denken die heute über Russland? Diese Menschen haben eigentlich auch vor dem Krieg keine Sympathien für das heutige Russland gehabt, sondern vielmehr für die Sowjetunion. Zu Zeiten der UdSSR waren wir ein Zentrum des Schiffsbaus . Dann zerfiel das Land und die russischen Eigentümer, die diese staatlichen Werften übernahmen, haben sie in den Bankrott getrieben. Das ist bis heute ein wirtschaftliches Problem für uns. Die Menschen also haben nostalgische Gefühle für die UdSSR, denn damals hatten sie sichere Jobs und Sozialleistungen. Jetzt sehen sie keine Zukunft. Putin hat ja geschickt diese Sowjetnostalgie auf sein Russland umgemünzt, mit der alten Hymne und der Flagge. Jetzt aber, wo es Raketen auf uns hagelt, ist den meisten Menschen klar geworden, Putins Russland ist nicht die Sowjetunion – und es ist auch nicht der nette große Bruder.

Was ist Ihre langfristige Hoffnung in diesem Krieg?

Irgendwann werden die internationalen Sanktionen auch in Russland wirklich zu wirken beginnen. Dann werden auch die Russen verstehen, dass dieser Krieg nicht nur uns Ukrainer trifft und den Westen, was ihnen Putins Propaganda erzählt, sondern auch sie ganz persönlich. Außerdem kommt mit jedem Leichensack mit einem russischen Soldaten, der aus der Ukraine zurückgeschickt wird, auch eine Botschaft mit: Dass hier nicht Russland gegen irgendjemanden verteidigt wird, sondern dass Russland ein fremdes Land überfallen hat – und dass jetzt die Russen den Preis für diesen Überfall zahlen müssen.

Sie wirken ruhig, gefasst, optimistisch. Wie machen Sie das?

Wir haben schlicht keine andere Chance, als darauf zu setzen, dass es besser wird und wir diesen Krieg gewinnen. Das ist auch das, was die Menschen zu Recht von uns Politikern erwarten: Dass wir ihnen Hoffnung geben. Klar ist das Leben derzeit nicht einfach, aber wir lernen, Tag für Tag mit den Problemen umzugehen – und wir haben eine langfristige Perspektive, einen Plan für unsere Stadt und unser Land.