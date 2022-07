Putin in Irans Hauptstadt Teheran eingetroffen

Kremlchef Wladimir Putin ist f├╝r ein Gipfeltreffen mit seinem iranischen und t├╝rkischen Amtskollegen in Irans Hauptstadt Teheran eingetroffen. Bilder des Staatsfernsehens zeigten den russischen Pr├Ąsidenten am Dienstag am Hauptstadtflughafen Mehrabad. Der t├╝rkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan traf sich zuvor bereits zu Gespr├Ąchen mit Irans Pr├Ąsident Ebrahim Raisi und dem obersten Religionsf├╝hrer Ayatollah Ali Khamenei.

Bei dem Gipfeltreffen der drei Staatschefs sind Gespr├Ąche ├╝ber die Lage im B├╝rgerkriegsland Syrien geplant. Die drei Staaten haben bereits in der Vergangenheit ├╝ber Syriens Zukunft verhandelt. Russland und der Iran unterst├╝tzen die syrische Regierung, die T├╝rkei wiederum ist mit der Opposition verb├╝ndet. Beobachter erwarten, dass auch der russische Krieg in der Ukraine thematisiert wird. Es ist Putins zweite offiziell bekannte Auslandsreise seit Russlands Einmarsch in die Ukraine Ende Februar.