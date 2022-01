Ukraine: Keine Annäherung, doch noch Zeit für Diplomatie

„Wir haben nicht erwartet, dass heute ein großer Durchbruch erzielt wird. Aber ich glaube, wir sind jetzt auf einem klaren Weg, was das Verständnis der gegenseitigen Anliegen und Positionen angeht“, sagte US-Außenminister Antony Blinken am Freitag in Genf nach einem Gespräch mit seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow.

Er gehe davon aus, Russland seine Bedenken und Ideen zur Krise in der kommenden Woche ausführlicher und schriftlich mitteilen zu können. „Und wir haben vereinbart, danach weitere Gespräche zu führen“, so Blinken. Dabei soll auch auf Forderungen Russlands reagiert werden.

Der russische Außenminister bezeichnete das Treffen als „offen und nützlich“. Der Dialog werde fortgesetzt, kündigte auch er an. Präsident Wladimir Putin sei immer bereit, in Kontakt mit US-Präsident Joe Biden zu treten. Allerdings sollte jeglicher Kontakt zwischen beiden Staatschefs gut vorbereitet sein. Lawrow rief den Westen zum Ende der „russlandfeindlichen Hysterie“ im Ukraine-Konflikt auf. Russland bedrohe niemanden und überfalle kein Land.

Zusammenarbeit sei möglich

Blinke meinte zudem, dass es beim Ukraine-Konflikt Bereiche für eine mögliche Zusammenarbeit mit Moskau gebe: „Ich glaube, dass es Bereiche gibt, in denen wir auf einer Grundlage der Gegenseitigkeit einige der Sorgen des anderen angehen können“, sagte er. Als ein Beispiel nannte Blinken „eine größere Transparenz“ bei militärischen Aktivitäten.

Er machte aber zugleich erneut deutlich, dass bestimmte Grundsätze für die USA nicht verhandelbar seien. Dazu gehöre etwa die „Politik der offenen Tür“ der NATO. Russland fordert unter anderem ein Ende der Osterweiterung des Verteidigungsbündnisses.