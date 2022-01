Ukraine-Konflikt: "Uneiniger Westen steht mit leeren Händen da"

La Vanguardia (Barcelona)

„Die Ukraine zieht in diesen Tagen die Aufmerksamkeit der Welt auf sich. Die Frage, die niemand zu beantworten wagt, ist, wie weit der russische Präsident Wladimir Putin gehen wird. Bekannt ist, dass er von einem starken Vaterland träumt, das wieder ein entscheidender Akteur auf der Weltbühne ist, so wie die Sowjetunion im Kalten Krieg. Wir wissen auch, dass er 100.000 Soldaten an der ukrainischen Grenze hat aufmarschieren lassen. Und wir wissen, dass er den Verzicht der NATO auf Aufnahme aller Länder fordert, die zur UdSSR gehörten. Schließlich wissen wir, dass er die Angst vor einer möglichen Invasion der Ukraine weiter schürt. Es ist jedoch schwieriger zu wissen, ob Putin blufft oder nicht.

Aber eines ist klar: Im Moment spielt er gekonnt seine Karten aus. Er schafft es, mit den USA, deren Militärausgaben mehr als zehnmal so hoch sind wie die Russlands, auf Augenhöhe zu sprechen. Aber Putin kann diese Spannungen nicht auf Dauer aufrecht erhalten. Entweder er gibt nach, wodurch er wieder an Einfluss verlöre. Oder er stürzt sich in den Konflikt, was harte Sanktionen und eventuell Unmut in der eigenen Bevölkerung und Instabilität im Inneren zur Folge hätte.“

Financial Times (London)

„Während der Präsident einräumte, dass Russland möglicherweise nur eine Teilinvasion in der Ukraine starten würde, stellte er fest, dass es 'in der NATO Unterschiede in der Frage gibt, was die Länder bereit sind, als Reaktion darauf zu tun'. Der Versuch, Russland durch die Andeutung einer gleitenden Skala von Vergeltungssanktionen zu weniger aggressiven Optionen zu bewegen, mag wohl einen gewissen Wert haben. Es hat jedoch keinen Sinn, mitten in einer diplomatischen Auseinandersetzung, bei der sehr viel auf dem Spiel steht, offen eine Spaltung der westlichen Allianz zu verkünden.

Ein geräuschvolles Bündnis von Demokratien anzuführen, das den Atlantik und den europäischen Kontinent umspannt, ist eine schwierige Aufgabe. Dennoch ist ein einheitliches Auftreten und Handeln von entscheidender Bedeutung, wenn der Westen Moskau von einer weiteren Aggression gegen die Ukraine abhalten oder im Falle einer solchen wirksam reagieren will.“