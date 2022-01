Feichtinger rechnet nicht mit russischem Einmarsch in der Ukraine

„Dass die russischen Kräfte haushoch überlegen sind, ist klar“, sagte der Bundesheeroffizier. „Russland ist in der Lage, sehr überraschend und an vielen Orten zuzuschlagen“, so Feichtinger, der diesbezüglich auch von einer Nutzung belarussischen Territoriums ausgeht. Der dortige Präsident Alexander Lukaschenko sei nämlich „dermaßen in die Enge getrieben, dass er Russland nur mehr unterstützen kann“. Damit seien die Angriffsszenarien „ganz andere“ und die russische Armee stehe so „direkt vor der ukrainischen Hauptstadt“.

„Ein Spaziergang würde es für Russland nicht, und es könnte sein, dass ihnen das Picknick nicht schmeckt“, fügte Feichtinger hinzu. Anders als im Jahr 2014 sei die ukrainische Armee nämlich heute nicht mehr komplett in Richtung Westen orientiert, und es sei mit Widerstand im Osten zu rechnen. Sollte Moskau über die Separatistengebiete hinaus Territorium einnehmen wollen, sei mit einem Partisanenkrieg zu rechnen. „Dann würde es in Richtung Afghanistan-Szenario gehen“, sagte er mit Blick auf das Bürgerkriegsland. „Es gäbe keine Sieger, nur Verlierer.“ Eben aus diesem Grund sei eine Invasion für Putin nur die „letzte Karte“, wenn alle anderen Instrumente keinen Erfolg haben.

Neben der „Propagandafront“, die bereits „voll im Laufen“ sei, nannte Feichtinger konkret auch Cyberangriffe. Was diesbezüglich bisher passiert sei, „ist nur eine Kostprobe dessen, was wirklich kommen kann“. So könnten über Cyberangriffe etwa auf Flughäfen oder Regierungsstellen „das öffentliche Leben zum Erliegen gebracht“ werden. „Das ist in hohem Maße möglich.“ Weiters könnte Russland über Sympathisanten in der Ostukraine auch Unruhen anzetteln, und schließlich seien auch Operationen unter falscher Flagge durch Spezialkräfte („Speznas“) möglich.