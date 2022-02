Alltag in der Ukraine: "Hier ist man kämpferisch"

In der Hauptstadt hat man Angst vor einer Invasion, in Zeitungen sind Aufrufe an Zivilisten zu lesen, sich der Freiwilligen-Miliz anzuschließen. „Meine Freunde denken darüber nach, sich den Streitkräften anzuschließen“, schreibt etwa Iryna Matviyishyn, Menschenrechtsexpertin in Kiew.

130.000 Personen haben sich für die Freiwilligen-Armee gemeldet, die es seit 2014 gibt. Sie soll ein neuer Grundpfeiler für die Verteidigung der Ukraine sein. In den Vororten Kiews wird seit Wochen trainiert; und all jene, die zumindest das Gefühl haben wollen, sich schützen zu können, besuchen im Rathaus Selbstverteidigungskurse. Die Nachfrage ist groß.

Im Westen des Landes ist man etwas entspannter. Andreas Wenninger ist erst vom Heimaturlaub in Österreich in die Ukraine zurückgekehrt. Nach Lwiw, Lemberg, seine Heimat, seit über 20 Jahren. Er leitet das Kooperationsbüro der Österreichischen Agentur für Bildung und Internationalisierung an der Iwan-Franko-Universität in Lemberg und gibt sich im Gespräch mit dem KURIER betont unaufgeregt: „Hier, im Westen der Ukraine, ist die Situation entspannt. Man spürt zwar den Druck, aber der Alltag geht weiter. Das Drama wird in Österreich größer gesehen als hier.“ Daran hat sich auch nach der Rede Putins am Dienstagabend mit der Anerkennung von Lugansk und Donezk nichts geändert. Das sei erwartbar gewesen, „aber die Leute bewahren Ruhe“.

Was verstärkt passiere: stille Demonstrationen, überall im Land. Er selbst muss – corona-infiziert – zu Hause bleiben. Den Westen sieht er geschlossen aufseiten der Ukraine: „Die Leute sind überzeugt: Amerikaner und Briten regeln das. In der Ukraine glauben nur 19 Prozent an einen Einmarsch der Russen, in Lemberg noch weniger.“