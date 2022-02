Ukraine kündigt 30-tägigen Ausnahmezustand an

Die britische Regierung glaubt an einen russischen Angriff auf Kiew. "Wir halten es für sehr wahrscheinlich", dass Russlands Präsident Wladimir Putin seinen Plan für eine groß angelegte Invasion der Ukraine "in die Tat umsetzen wird", sagte die britische Außenministerin Liz Truss. Noch immer ungewiss sei, ob russische Truppen bereits in den Donbass eingerückt sind oder nicht. "Wir haben noch keine verifizierten Beweise dafür, dass dies stattgefunden hat", sagt Truss LBC Radio.