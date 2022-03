Chinas Firmen halten sich in Russland zurück

Und die Führung in Peking hat zudem deutliche Position nach der Invasion bezogen: Sie macht die NATO-Erweiterung für den Konflikt verantwortlich, kritisiert die westlichen Sanktionen und nicht etwa den russischen Angriffskrieg. Auch in den sozialen Medien zeigt die chinesische Öffentlichkeit eine überwältigende Unterstützung für den russischen Angriff, den Moskau als "Spezialoperation" bezeichnet.

Kritik an chinesischen Unternehmen

Dennoch scheinen etliche chinesische Firmen nicht zu wissen, wie sie reagieren sollen, ob sie in die Offensive gehen sollen oder sich zurückziehen müssen. Wie heikel die Stimmung ist, bekam der chinesischer Fahrdienstvermittler Didi Chuxing zu spüren: Nach der Ankündigung des Uber-Rivalen, sich aus Russland zurückzuziehen, wurde die Firma in sozialen Medien in China beschuldigt, dem Druck der USA auf Moskau nachzugeben.

Später nahm Didi Chuxing die Entscheidung ohne Angabe von Gründen wieder zurück. Auch der weltgrößte PC-Hersteller Lenovo wurde in China heftig kritisiert, als ein weißrussischer Nachrichtensender ohne nähere Belege berichtete, dass das Unternehmen seine Lieferungen nach Russland einstellen werde.