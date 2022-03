Der letzte Biss in den russischen BigMac

Es ist der 31. Jänner 1990. Am Puschkin-Platz in Moskau haben sich tausende Menschen versammelt, um bei der Eröffnung der ersten McDonald's Filiale in Russland dabei zu sein. Coca-Cola und Hamburger symbolisierten den Einzug des kapitalistischen Westens. Über 31.000 Kunden sollen an diesem Tag auf den Geschmack gekommen sein. Über 800 Filialen wurden seither in Russland eröffnet.