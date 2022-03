Kriegsberichterstattung: Wenn die Psyche Pausen braucht

Selbstfürsorge

Die Psychologin rät, Gesehenes innerhalb der Familie zu thematisieren. „Statt Ohnmacht und Hilflosigkeit ist es besser, in die Handlung zu kommen, zum Beispiel durch Spenden. Eine weitere Bewältigungsmöglichkeit ist, dankbar dafür zu sein, dass wir hier in Sicherheit sind.“ Bei allen Schreckensmeldungen sollte man jetzt nicht auf das Positive vergessen, sagt Kucera. Dem Mode-Begriff „Selbstfürsorge“ – Neudeutsch: Selfcare – haftet etwas Egoistisches, Weltfremdes an, dennoch sei die Seelenpflege gerade jetzt essenziell. „Überlegen Sie, was in Ihrem Leben wichtig ist: Sind es Bindungen zu anderen Menschen, ist es die Natur? Es ist wichtig, den Blick auf das Jetzt zu lenken.“

Den Fokus auf das unmittelbar Kontrollierbare zu richten, rät auch der Neurobiologe. Unser Gehirn sei zwar für Stress gemacht, brauche aber auch Erholungsphasen. Vor allem Meditation und Atemübungen stoppen den negativen Gedankenfluss. Dazu gehört auch, den Medienkonsum zu dosieren. Entscheidend sei der Zeitpunkt, sagt Täuber. „Beim Einschlafen ist unser Gehirn in einer Art Trance, einem Zustand ähnlich der Hypnose. Botschaften, die kurz zurückliegen, werden bevorzugt verarbeitet und in den Schlaf mitgenommen.“

Er empfiehlt daher, in der letzten Stunde vor dem Schlafengehen keine Negativ-Nachrichten mehr zu lesen, oder schauen. „Besser ist es, den Tag mit Dankbarkeit und schönen Eindrücken Revue passieren zu lassen.“