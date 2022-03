Was tun, wenn ich einen Flüchtling aufnehme?

Weil sich unter den Geflüchteten sehr viele Kinder befinden, ist Schule ein großes Thema. Derzeit ist der Druck bei den Schulbehörden noch nicht so groß, Kinder werden in Absprache mit Schulerhalter und Direktoren unbürokratisch untergebracht – der Kontakt über Schule oder Gemeinde bzw. Bildungsdirektion ebnet den Weg zum Schulbesuch in Österreich.

In Wien gibt es für die Pflichtschule die eMail-Adresse schulplatz@bildung-wien.gv.at, über die der Erstkontakt erfolgen soll – am besten mit aktuellem Meldezettel und letztem Zeugnis aus der bisherigen Schule in der Ukraine. AHS und BHS-Anfragen können an vielfaltmachtschule@bildung-wien.gv.at gehen. Regelmäßiger Schulbesuch soll gewährleistet werden, um rasch einen geregelten Tagesablauf zu ermöglichen.