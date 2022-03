Ukraine in Angst vor einem Tschetschenien-Szenario

Während sich der russische Belagerungsring rund um Kiew zu schließen beginnt, haben seine Einwohner und Verteidiger ein Schreckensbild vor Augen: Grozny nach zwei Kriegen gegen die russische Armee. Vor genau 20 Jahren bezeichnete die UNO die tschetschenische Hauptstadt als „die am meisten zerstörte Stadt der Welt“.

Putins Krieg

Monatelang war die davor 400.000 Einwohner zählende Stadt in der Kaukasusrepublik aus der Luft und mit Artillerie beschossen worden – so lange bis fast kein Haus mehr stand. Am Ende zweier Kriegszüge gegen die rebellische Kaukasusrepublik waren geschätzte 200.000 Menschen tot, Grozny hatte ein Drittel seiner Einwohner verloren.