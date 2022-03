Sechs dramatische Appelle aus den Todeszonen der Ukraine

In Kiew:

Vom Brot für territoriale Verteidiger und vom Benzin für „Kiewer Cocktails“

Ich bin im Norden von Kiew, am Stadtrand. Genau aus dieser Richtung sind seit Tagen die russischen Landstreitkräfte im Anmarsch. Also fliegen alle Grad-Raketen über uns hinweg. Außerdem „arbeitet“ in unserer Nähe die Luftwaffe.

Wir wohnen in einem Haus mit eisernen Fensterläden, was sehr hilft. Wir haben das Haus erst vor Kurzem gekauft, wir konnten uns gar nicht vorstellen, dass uns die Fensterläden einmal nützlich sein werden, wollten sie schon demontieren. Jetzt schützen sie uns.

Am meisten waren wir bisher um die Sicherheit unserer Kinder besorgt. Heute haben wir sie mit der Hilfe von Freunden aus der Stadt rausbringen können. Im Moment sind sie in Sicherheit, falls man überhaupt von Sicherheit in der Ukraine sprechen kann. Hier in Kiew ist es jedenfalls richtig „heiß“: Es gibt ständig Artilleriebeschüsse und Straßenkämpfe.

Derzeit ist unsere einzige Sorge, mehr Benzin für die Molotowcocktails aufzutreiben. Wir nennen sie hier „Kiewer Cocktails“. Sie werden für die Straßenkämpfe benötigt. Vor dem Krieg haben mein Mann und ich ein bisschen vorgesorgt und 80 Liter Benzin gekauft. Doch dieses Benzin ist jetzt fast komplett aufgebraucht. Auf den Tankstellen gibt es schon lange kein Benzin mehr, daher müssen wir jetzt neben Waffen auch Sprit importieren.

Morgen werde ich Brot für die Territoriale Verteidigung backen, weil es kein Brot mehr in Kiewer Läden gibt, und wir haben auch etwas Mehl vor dem Krieg eingekauft.

Ihre Bitte an die Welt

Russland hat Atomwaffen, mit denen uns und der Welt gedroht wird, also müssen wir uns vereinen. Im Moment muss man Putin mit allen Mitteln isolieren. Wir brauchen wirklich jede Hilfe. Das können Waffen sein oder Luftabwehrsysteme.

Besonders gut wäre es, das mobile Raketenabwehrsystem „Iron Dome“ zu besitzen, das uns Israel vor dem Krieg nicht verkaufen wollte. Mit ihm könnte man unseren Himmel vor Luftangriffen abschirmen, unter denen wir derzeit am meisten leiden.

Aber jeder kann uns jetzt unterstützen, zum Beispiel mit einer Geldspende. Es nützen 200 Euro, und 20 Euro nützen auch. Jede Spende kann uns vor der russischen Okkupation und die Welt vor dem dritten Weltkrieg retten.

Originalfassung:

Я зараз знаходжуся на півночі Києва, це окраїна. Саме з цього боку наступають с ухопутні війська РФ, тобто всі ракети російських ГРАДів літають через нас. Також тут працює авіація. Ми живемо в приватному будинку, який має залізні ставні, що дуже допомагає. Ми недавно купили своє житло і не думали, що ці ставні колись знадобляться, хотіли їх знімати. Зараз це захист.

Найбільше непокоїла безпека дітей. Але сьогодні ми вивезли наших з чоловіком дітей з Києва з допомогою друзів. Зараз вони знаходяться у безпеці, якщо так взагалі можна говорити про українські міста зараз, але не в Києві, де дуже гаряче та постійні артобстріли та вуличні бої.

Зараз нас турбує лише одне – де знайти більше бензину на коктейлі Молотова (ми їх називаємо коктейлі по-київськи). Вони потрібні для вуличних боїв. Перед війною ми з чоловіком підготувалися і закупили 80 літрів бензину, який зараз майже весь пішов на виробництво. На заправках бензину давно немає, і нам крім зброї потрібно ввозити паливо. Завтра я буду пекти хліб для територіальної оборони, бо хлібу в тих магазинах, які ще в Києві працюють, немає зовсім. А ми перед війною закупили також борошно.

Ihre Bitte an die Welt

Росія має ядерну зброю, якою загрожує нам та світові, тому ми маємо бути єдиними. Зараз потрібно ізолювати РФ та Путіна всіма способами. Будь-яка ваша підтримка дуже потрібна Україні. Це може бути і зброя, і ППО, особливо ми би хотіли мати всепогодну систему протиповітряної оборони “Залізний купол”, який нам відмовився продати Ізраїль ще до війни. Він здатен ефективно закрити наше небо від авіаударів, від яких зараз ми страждаємо найбільше. Але кожна людина також здатна допомогти, зокрема, грошовою підтримкою. Ми всією Україною скидаємося на підтримку армії. Істотними можуть бути і 20 євро, і 200. Це все здатне врятувати нас від російської окупації, а світ від Третьої світової війни.

In Kiev:

From Bread for Territorial Defenders and Petrol for "Kiev Cocktails"

I am in the north of Kiev, on the outskirts. Russian land forces have been approaching from this very direction for days. So all the Grad missiles are flying overhead. In addition, the air force "works" near us.

We live in a house with iron shutters, which helps a lot. We bought the house only recently, we couldn't imagine that the shutters would be useful to us one day, we wanted to dismantle them already. Now they protect us.

Until now, we were most concerned about the safety of our children. Today, with the help of friends, we were able to get them out of the city. At the moment they are safe, if one can speak of safety at all in Ukraine. Anyway, here in Kiev it is really "hot": there is constant artillery fire and street fighting.

At the moment, our only concern is to find more petrol for the Molotov cocktails. We call them "Kiev cocktails" here. They are needed for the street fighting. Before the war, my husband and I made a little provision and bought 80 litres of petrol. But this petrol is now almost completely used up. There has been no petrol at the petrol stations for a long time, so now we have to import petrol as well as weapons.

Tomorrow I will bake bread for the Territorial Defence, because there is no more bread in Kiev shops, and we also bought some flour before the war.

Her request to the world

Russia has nuclear weapons threatening us and the world, so we have to unite. Right now, we need to isolate Putin by all means. We really need all the help we can get. It can be weapons or air defence systems.

It would be especially good to have the mobile missile defence system "Iron Dome", which Israel refused to sell us before the war. It could be used to shield our skies from air attacks, from which we are currently suffering the most.

But everyone can support us now, for example with a monetary donation. 200 euros are useful, and 20 euros are also useful. Every donation can save us from the Russian occupation and the world from the third world war.

Lyuba Yakimchuk wurde 1985 in der Stadt Pervomaisk in der Oblast Mykolajiw geboren. Sie arbeitet heute als Dichterin, als Drehbuchautorin und als Journalistin vorwiegend in Kiew. Zuletzt hat sie sich schweren Herzens von ihren eigenen Kindern getrennt.

