Als die Ukraine noch bei Österreich war

Geboren in Brody: Joseph Roth, Schriftsteller (1894-1939). In Lemberg: Paul Muni, Schauspieler und Oscar-Preisträger (1895-1967), Stanislaw Lem, Schriftsteller (1921-2006), Adam Wandruszka, Historiker (1914-1997), Alfred Redl, Spion (1864-1913). In Dobzau bei Lemberg: Wilhelm Reich, Psychoanalytiker (1897-1957). In Czernowitz: Oskar Laske, Maler und Architekt (1874-1951), Gregor von Rezzori, Schriftsteller und Schauspieler (1914-1998). In Dawideny bei Czernowitz: Joseph Schmidt, Opernsänger (1904-1942). In Przemyśl: Stella Klein-Löw, Politikerin (1904-1986). In Wadowice: Johannes Paul II., Papst (1920-2005). In Krakau: Eduard von Feuchtersleben, Schriftsteller (1798-1857), Friedrich Halm, Dichter (1806-1871), Helena Rubinstein, Kosmetikunternehmerin (1872-1965).

In Kiew: Golda Meir, israelische Politikerin (1898-1978). In Odessa: David Oistrach, Geiger, (1908-1974), Peter Weibel, Performancekünstler (*1944).