Sie werden von der Kritik als Weltbürgerin beschrieben. Der Tag, an dem russische Soldaten in Ihre Heimat einmarschieren, ist der denkbar schlechteste Zeitpunkt, um Sie auf Ihre Toleranzgrenze anzusprechen. Dennoch will ich Sie fragen: Werden auch Sie für die Rückeroberung der Ukraine kämpfen?

Wenn das Land, aus dem man kommt, bedroht wird, fühlt man sich als Autorin in der Diaspora dazu verpflichtet, mit Worten zu kämpfen. Die Worte sind unser Gewehr.

Sie haben sich bisher als eine Kulturvermittlerin zwischen Ost und West verstanden, deshalb auch viel Poesie aus dem Ukrainischen vor allem ins Englische übersetzt.

Ja, das hat auch damit zu tun, dass unsere ukrainische Literatur speziell seit dem Jahr 2014 eine Blüte erlebt. Leider nicht zuletzt wegen des andauernden Kriegs in unserem Land. Der Krieg ist immer ein Katalysator. Er bietet viel Stoff, viel Fleisch.

In Ihren Romanen haben Sie sich mit Stalin als Person und mit der Breschnew-Zeit per se beschäftigt. Stellt sich die Frage: Bietet Ihnen Putin auch literarischen Stoff?

Ich sage Ihnen jetzt, was ich mir denke. Ob Sie das schreiben möchten, das liegt bei Ihnen: Putin ist für mich eine dumme, zu verachtende Botox-Kreatur, die den Bezug zur Realität längst verloren hat. Er ist es nicht wert, für ewig in die Literatur aufgenommen zu werden. Vielleicht verändert das die Politur der Zeit, vielleicht werden das nachfolgende Generationen anders bewerten. Es ist ein Spiel des Schicksals, dass so eine unwürdige Person Russland leitet. Die Russen in ihrer Masse verdienen ihn anscheinend. Er spricht die Sprache, die viele Menschen dort verstehen und in der sie auch angesprochen werden wollen. Wobei ich anmerken möchte, dass es auch viele kluge, weitblickende Russen gibt, die sich schämen für das, was Putin macht. Ich hoffe nur, dass der Anteil dieser Menschen größer wird.