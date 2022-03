Polnische Kampfflugzeuge für die Ukraine? Moskau warnt

von Jens Mattern

Werden die zweistrahligen Kampfflugzeuge MIG 29 aus polnischen Beständen der Ukraine übergeben? US-Verteidigungsminister Antony Blinken sagte bei seinem Besuch am Sonntag in Moldawien, dass die USA sich „aktiv mit dieser Frage auseinandersetzen“.

Die nationalkonservative Führung in Warschau dementierte bisher, an solchen Plänen mitzuarbeiten. Die Zeitung Gazeta Wyborcza sieht hingegen Gesprächsbereitschaft der Regierung, wie sie im Umfeld von Regierungschef Mateusz Morawiecki erfahren haben will.