Westliche Sanktionen gleichen laut Putin Kriegserklärung

Wladimir Putin hat neuerlich scharfe Kritik an den westlichen Sanktionen gegen sein Land geübt. Diese glichen einer Kriegserklärung, sagte der russische Präsident am Samstag vor Pilotinnen und Flugbegleiterinnen, die er anlässlich des Internationalen Frauentags am Dienstag besuchte.

Putin warnte zudem vor der Errichtung einer Flugverbotszone über der Ukraine. „Jede Bewegung in diese Richtung wird von uns als Teilnahme des jeweiligen Landes an einem bewaffneten Konflikt betrachtet“, sagte er. Es spiele dann auch keine Rolle, welcher Organisation diese Länder angehörten.

Die NATO hat eine entsprechende Forderung der Ukraine bereits zurückgewiesen. Die Alliierten seien sich einig, dass NATO-Flugzeuge nicht im ukrainischen Luftraum operieren sollten, sagte Generalsekretär Jens Stoltenberg am Freitag.