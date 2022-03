Steht Österreich bei einem Angriff alleine da?

Im unwahrscheinlichen Fall eines Angriffs: Steht Österreich alleine da, weil es neutral ist und keinem Militär-Bündnis angehört?

Obwexer verneint. „Diese Aussage ist rechtlich nicht begründet.“ In der EU gelte eine gegenseitige Beistandspflicht . Im Falle eines Angriffs auf einen Mitgliedstaat müssen die anderen Mitgliedstaaten alle in ihrer Macht stehende Hilfe und Unterstützung leisten. „Diese Beistandsklausel ist natürlich ein Aspekt, warum die Ukraine den Eil-Beitritt anstrebt“, sagt Obwexer.

Müsste das Österreichische Bundesheer sich also trotz Neutralität umgekehrt auch an der militärischen Verteidigung eines anderen EU-Landes beteiligen?

Nein. Hier greift die sogenannte irische Klausel. „Wir müssen uns nur soweit beteiligen, wie es das Neutralitäts recht zulässt“, sagt Obwexer. „Wenn wir die Neutralität aufheben , müssten wir uns hingegen voll beteiligen.“

Darf sich Österreich an einer EU-Armee beteiligen?