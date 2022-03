Braucht auch Österreich eine Aufrüstung?

CONTRA

Es ist also so weit. Europa befindet sich in einer Situation, in der wir die Aufrüstung der Nationalstaaten wieder diskutieren. Diskutieren müssen. Das ist bitter, denn Aufrüstung bedeutet angesichts der Geschehnisse in der Ukraine nicht einfach, das Budget des Bundesheeres zu erhöhen. Es bedeutet, sich auszurüsten für potenzielle Kampfhandlungen.

Die deutschen Nachbarn haben es vorgemacht. Die Bundeswehr erhält 100 (!) Milliarden Sonderbudget. Sollte Österreich sich ein Beispiel nehmen und analog dazu zehn Milliarden Euro in die Aufrüstung investieren – für den Notfall, so unwahrscheinlich er auch sein mag? Nein.

2020 gab Österreich rund 0,8 Prozent des BIP für das Militär aus. Um eventuelle Invasoren ernsthaft abschrecken zu können, müssten es angesichts des desolaten Zustandes unserer Heeres wohl drei bis vier Prozent sein. Das ist jede Menge Geld, das gerade jetzt anderswo gebraucht wird. Man stelle sich vor: zehn Mrd. für die Pflege, zehn Mrd. für die Bildung, zehn Mrd. für den Klimaschutz...

Darüber hinaus kann die Antwort auf die Angst vor der Aggression Russlands doch nicht die Einzelaufrüstung der Nationalstaaten sein – wenn, braucht es Bündnisse. Auch das NATO-Mitglied Deutschland müsste keine 100 Mrd. locker machen, ist es doch Sinn und Wesen der NATO, dass nicht jeder alles kauft, sondern man gemeinsam über das Vorhandene verfügt.

Das neutrale Österreich kann kein NATO-Mitglied werden. Der Vertrag von Lissabon ermöglicht aber theoretisch die Teilnahme an einer EU-Armee. Ist das klug? Nun ja, es wär eine Möglichkeit, uns dort einzubringen, wo wir kompetent sind, z. B. Gebirgsjäger zu entsenden, statt halbe Sachen zu machen.

In jedem Fall sollte die Debatte darüber jener über eine nationalstaatliche Aufrüstung vorangehen.

Elisabeth Hofer ist Redakteurin der KURIER-Innenpolitik.