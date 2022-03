Österreichisches Neutralitätsverständnis hat sich gewandelt

Das russische Außenministerium hatte am Samstag Aussagen von Bundeskanzler Karl Nehammer und Außenminister Alexander Schallenberg (beide ÖVP) kritisiert. Der Bundeskanzler eines "scheinbar neutralen Österreich" habe in einer "emotionalen antirussischen Rhetorik" der Führung Russlands eine einseitige Entfesselung eines Kriegs, die Verletzung des internationalen humanitären Rechts und sogar Kriegsverbrechen sowie Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorgeworfen, kritisierte das russische Außenministerium. Auch verlautbarte das russische Außenministerium Zweifel an der Qualität von Wiens "Neutralität", die in letzter Zeit merklich abnehme, so eine Erklärung des russischen Außenministeriums.