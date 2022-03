Krieg ist die Zeit der großen Gefühle

Gefühlswandel

Gefühle sind nicht konstant, sie können sich über die Zeit ändern. Die Geschichte lehrt uns, dass sich Solidarität und Anteilnahme in Ablehnung verwandeln können. Florian Wenninger erinnert an den Ungarn-Aufstand 1956. Damals wurden die ungarischen Flüchtlinge zunächst mit offenen Armen aufgenommen. Nachdem sie kostenlose Straßenbahnkarten bekommen hatten, war es allerdings mit der Anteilnahme vorbei. In der Flüchtlingskrise 2015 waren es moderne Handys, die die Hilfsbereitschaft gebremst hätten, weil man damit annahm, dass es den Menschen ohnehin nicht so schlecht gehe. Ob sich die Geschichte in diesem Fall wiederholt, wissen wir nicht. Im Moment wäre es, laut Ute Frevert, wichtig, dass die Menschen in der Ukraine die Solidarität des Westens spüren. Nicht von Präsident zu Präsident, sondern von Volk zu Volk.