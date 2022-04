EU-Beitritt im Schnelldurchlauf? Wie die Chancen der Ukraine stehen

Bei ihrem Überraschungsbesuch in Kiew hatte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen ein Gastgeschenk mitgebracht: Einen Fragebogen. Den muss jedes Land ausfüllen, das einen Antrag auf einen EU-Beitritt stellen will. Andere Staaten hätten dafür Jahre gebraucht, sagte der ukrainische Staatschef Wolodimir Selenskij in seiner jüngsten Videobotschaft, „bei uns war es nur etwas mehr als eine Woche.“ Der Antworten umfassen allerdings nur den ersten Teil des Fragebogens. Ein zweiter Teil wird in den kommenden Wochen erwartet.

Die kriegserschütterte Ukraine hat es eilig mit einem EU-Beitritt, der ihr mehr Sicherheit und langfristig größeren Wohlstand bieten würde. Doch wie schnell kann es gehen, während andere Staaten seit Jahrzehnten auf einen Beitritt warten? Und erfüllt die Ukraine überhaupt die wichtigsten Voraussetzungen? Die wichtigsten Fragen und Antworten..

Welche Kriterien muss ein Land für eine EU-Mitgliedschaft erfüllen?

Jedes demokratische europäische Land darf im Grunde einen Antrag stellen – weil es eben nicht zu Europa gehört, wurde Marokkos Antrag Ende der 1980er-Jahre zurückgewiesen. Es muss die gemeinsamen Wert achten, die Menschen-und Minderheitenrechte wahren. Seine Wirtschaft muss so stark sein, dass es dem Wettbewerbsdruck und den Marktkräften innerhalb der EU standhält. Seine Institutionen müssen stabil sein, der Rechtsstaat funktionieren. Und es muss sich verpflichten, die gemeinsamen Vorschriften, Normen und Maßnahmen zu übernehmen.

Erfüllt die Ukraine diese Kriterien?

Das derzeit allergrößte Hindernis: Die Ukraine ist im Krieg – und von ernst zu nehmenden Beitrittsverhandlungen kann so keine Rede sein. Zudem galt die Ukraine bisher als eines der korruptesten Länder Europas, Oligarchen nahmen Einfluss auf die Politik. Die Wirtschaft ist schwach, der Rechtsstaat ebenso. Angesichts dieser schlechten Voraussetzungen hatte Brüssel im Herbst noch abgelehnt, über ein Beitrittsangebot überhaupt zu reden.

Warum also jetzt das Angebot für einen Beitritt?Es kam vor allem von EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und hat wohl vor allem symbolische Bedeutung: Die EU will die Ukraine unterstützen, ihr so weit wie möglich die Hand reichen – mit Geld, mit Waffen, mit Wiederaufbauhilfen und der Perspektive, sich eines Tages als EU-Mitglied aus dem russischen Einflussbereich zu entfernen.