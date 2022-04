Wie der Krieg die Träume einer erfolgreichen jungen Frau zerstörte

Schockstarre

In der ersten Woche in Wien, wo die beiden eine Wohnung gemietet hatten, verstand sie nicht, was um sie geschehen ist. “Alles, was ich hatte, musste ich zurücklassen. Das Leben fängt für mich quasi von neu an”, sagt sie. Ihr Blick verliert sich in der Tiefe der Teetasse, die sie fest umklammert. Sie sei froh, am Leben zu sein und würde für das Wohlergehen ihrer Familie in der Ukraine beten, sagt die junge Frau mit deutlich gesenkter Stimme.

Nach nur wenigen Wochen in Wien habe sie die Stadt und die Mentalität der Menschen hier liebgewonnen. “Wir Ukrainer sind laut und mögen die Regeln nicht. Die Österreicher sind hingegen viel ruhiger und halten sich daran. Das gefällt mir”, sagt sie schmunzelnd. Ihre Landsleute seien oft chaotisch und unbedacht, es fehle oft an Struktur in ihrer Lebensführung. “Ich vermisse bei uns die Balance”, bemängelt sie und hofft, sich diese Tugenden in Österreich aneignen zu können.