Schockstarre nach der Flucht: „Ich will heim, aber das geht nicht“

Sie hat in der Ukraine höchst erfolgreich und international sehr gut vernetzt als Psychotherapeutin und Supervisorin gearbeitet. Bis der Krieg Kiew traf. Früher als andere verließ Inna Gavryliuk die Stadt, sperrte ihre Wohnung zu, um mit ihrer Mutter für ein paar Tage in ihr Haus aufs Land zu fahren und nach einem Tag festzustellen: „Hier sind wir auch nicht sicher.“

Mit ihrem Auto flüchtete sie daher zu ihrer Tochter nach Wien, die hier studiert. Binnen weniger Tage legte sie für ihre Mutter und sich die Basis für ein neues Leben. Seit einer Woche besitzt sie auch in Wien einen eigenen Wohnungsschlüssel.

KURIER: Frau Gavryliuk, wie geht es Ihnen persönlich?

Gavryliuk: Die Antwort ist mehrschichtig: Auf der einen Seite fühle ich mich hier und jetzt sicher, aber gleichzeitig fühle ich mich nicht sicher. Weil mein Land, die Familie, meine Freunde, Kollegen angegriffen werden. Jeden Tag wache ich auf und checke, ob mein Haus und meine Kiewer Wohnung getroffen wurden.

Gibt es im Ukrainischen ein Wort für Ihren Zustand?

Zavmerty. Ich würde es mit Schockstarre übersetzen. Ich will heim, aber das geht nicht. Je länger ich jedoch hierbleibe, umso schwieriger wird dann die Rückkehr. Dieser Gedanke berührt mich tief in meinem Innersten.

Sie haben in Wien Kontakt zu vielen Landsleuten geknüpft. Wie geht es diesen?

Viele sind rastlos. Sind ständig am Laufen, können nicht innehalten, durchatmen, nicht entspannen, suchen nach neuer Orientierung, sorgen sich, keine Wohnung, keine Arbeit zu finden, sind sehr gestresst wegen des Papierkrams, haben Angst, dass ihren Liebsten in der Ukraine etwas zustößt. Ich habe schon Leute gesehen, die unter dieser Last zusammenbrechen.