Mutter aus Kiew: „Da habe ich mich doch für die Flucht entschieden“

Beginnen wir mit einer guten Nachricht, hören wir, was Margarita, die Zehnjährige, an ihrem ersten Schultag in Österreich erlebt hat: „Als wir in der Schule ankamen, sah ich alle Lehrer und alle Kinder Masken in den Farben unserer Ukraine tragen. Das war sehr schön.“

Und Freundinnen in ihrer neuen Welt, in der kleinen niederösterreichischen Stadt Ternitz, habe sie auch schon.