So brachten wir Svitlana und ihre Kinder nach Österreich

Daniel findet früher als seine älteren Geschwister den Frohmut wieder. Der zeigt immerhin Wirkung. Ein bisschen auch bei seiner Mutter. Auf dem Autobahnring rund um Budapest erzählt sie, dass ihr Mann in Kiew einen Outdoor-Sport-Shop führt, also, hm, geführt hat. Am Vortag erst musste das Viertel evakuiert werden. Wir reden über das Wandern in der Ukraine. Und Svitlana lächelt einmal ganz kurz.

Der Google Translator zeigt auf ihrem Handy ein Die Ukraine ist überall schön an.

Irgendwie gut, dass der Satz „Auch in Österreich ist es schön“ nicht fällt. Wenn es denn so ist, kann das diese brutal entzweite Familie in der nächsten Zeit ohne einen fremden Einflüsterer selbst entdecken. Jene Frau, die ihr Herz und die Wohnung ihres derzeit verreisten Vaters im Bezirk Neunkirchen für sie öffnen möchte, schreibt in einer SMS, dass schon alles hergerichtet ist. Und dass sie ehrlich aufgeregt ist.