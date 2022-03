"Wir lernen für gute Jobs": Wie anders Schule in der Ukraine funktioniert

Sprache ist der Schlüssel. Das heißt es immer wieder bei Integrationsfragen. Wenn es nun darum geht, geflüchtete Kinder aus gänzlich anderen Schulsystemen in österreichische Schulen zu integrieren, öffnen sich noch mehr Problemfelder.

„Natürlich ist das größte Problem, dass die meisten Kinder in der Ukraine kein Deutsch lernen, eher Spanisch und Französisch. Ukrainisch wird in kyrillischer Schrift geschrieben. Aber wir lernen bereits im Kindergarten das lateinische Alphabet und beginnen mit Englisch“, sagt Karina Danilova. Sie ist seit vergangenem Freitag in Wien. Seit Mittwoch ist sie Teil der Mehr-Platz-Redaktion des KURIER.