Ankunft in Österreich: So bereiten sich die Bundesländer auf Geflüchtete vor

Oberösterreich: 226 Geflüchtete

Auch in Oberösterreich sind bereits 226 Geflüchtete in den fünf Notunterkünften eingetroffen. Diese befinden sich in Ohlsdorf, Mondsee, Litzlberg, Linz und Freistadt. Über 1.500 Schlafplätze stünden derzeit dort bereit, so Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP).

Da nun aber weitere 500 ukrainische Flüchtlinge vom Bund an Oberösterreich zugeteilt wurde, wolle man weitere Quartiere eröffnen. Konkret werden die bereits vorbereiteten Notschlafstellen in Linz Bindermichl sowie Freistadt in Betrieb genommen. Zusätzlich aktiviert werden in Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz Quartiere in Eferding, Laakirchen und Ried im Innkreis.

Genauso wie in den anderen Bundesländern stehen diese Schlafplätze nur kurzfristig zur Verfügung. Zur längerfristigen Unterbringung setzte man auch hier auf die Einwohner. 400 private Wohnmöglichkeiten seien in Oberösterreich bereits zur Verfügung gestellt worden. Die Zuteilung in diese privaten Unterkünfte wird, sobald Bedarf besteht, koordiniert erfolgen.

Salzburg: 500 Schlafplätze

Auch in Salzburg wurde im Messezentrum ein Erstaufnahmezentrum eingerichtet. Von dort aus werden die Menschen auf die 500 vorbereiteten Schlafplätze verteilt. Die Hälfte der Plätze werden von Privaten gestellt, der Rest kommt auf Einrichtungen wie etwa das Flüchlingshaus in Tamsweg.

Steiermark: Messe wird zu Ankunftshalle

Wie in Wien wird derzeit auch die Grazer Messehalle zu einem Ankunftszentrum für Geflüchtete umfunktionioniert. Darin befand sich bisher noch eine Impfstraße, nun sollen dort Flüchtlinge registriert werden und dann weiter zu ihren Unterkünften gebracht werden. Aktuell stehen rund 3.000 Unterkunftsplätze in Quartieren in der Steiermark zur Verfügung.

Wie schon in der Flüchtlingswelle 2015 und 2016 werde in der Steiermark auf kleinere Quartiere gesetzt. Etwa 700 bis 800 Flüchtlinge aus der Ukraine haben bisher in der Grünen Mark Unterschlupf gefunden, die meisten von ihnen bei Privatpersonen, Bekannten und Verwandten. Einige wenige wurden auch schon über den Behördenweg in Quartiere gebracht, hieß es seitens des Landes.

Neben den Quartieren, die seitens des Landes und der Gemeinden zur Verfügung gestellt werden, gibt es auch noch Einrichtungen, die vom Bund organisiert werden: Darunter fallen die Flüchtlingsquartiere in Steinhaus am Semmering, Graz-Andritz und Leoben. Diese drei sind allerdings vorwiegend mit Asylwerbern belegt. In einem Containerdorf in Graz-Puntigam werden dagegen seit wenigen Tagen Menschen aus der Ukraine untergebracht. Etwa 200 haben dort Platz, doch man versuche vor allem die Familien mit Kindern in andere Quartiere zu bringen.

Kärnten: 400 Flüchtlinge untergebracht

Derzeit sind in Kärnten bereits 400 Geflüchtete aus der Ukraine untergebracht. Wie auch in Graz und Wien dient die Messehalle in Klagenfurt als erste Anlaufstelle. Untergebracht werden die Flüchtenden dann in den zwei von der Caritas bereitgestellten Flüchtlingsquartieren, die sich in Friesach und Feldkirchen befinden. Außerdem wurden gemeinsam mit dem Österreichischen Jugendherbergenverband zwei Notquartiere bereitgestellt, in denen 100 Personen Unterkunft finden werden. Dabei handelt es sich um die Jugend- und Familiengästehäuser in Klagenfurt und Cap Wörth in Velden.

Tirol: Land übernimmt Koordination

In Tirol übernimmt das Land die zentrale Koordination. Dafür werden unter anderem landeseigene Immobilien zur Verfügung gestellt. Darunter etwa das Bildungshaus Grillhof nahe Innsbruck, das bei Bedarf zu einem Flüchtlingsquartier umfunktioniert werden könne. In Innsbruck wird außerdem darüber diskutiert, das leer stehende Hotel Europa, das sich direkt am Bahnhof befindet, als Unterkunft zu nutzen. Laut Bürgermeister prüfe man weiters auch Orte, an denen Container aufgestellt werden können. Auch die Kirche wolle Plätze in mehreren Klöstern bereitstellen. Der Innsbrucker Bürgermeister rechne nämlich damit, dass in Innsbruck 1.500 Menschen untergebracht werden müssen. Die Stadt werde wahrscheinlich als Durchreisestation fungieren, da viele Ukrainer Kontakte nach Italien pflegen.