Ukraine-Hilfe: Schon 70 Flüchtlinge in Ankunftszentrum Wr. Neustadt

Niederösterreich richtet Ankunftszentren für Flüchtlinge aus der Ukraine ein. Diese sollen als Überbrückungsquartiere fungieren, bis die Menschen auf andere Unterkünfte verteilt werden. In einem Ankunftszentrum in der früheren Landesberufsschule in Wiener Neustadt sind seit Montag bereits knapp 70 Flüchtlinge untergekommen, heißt es am Mittwoch vonseiten der Stadt.

Gemeinsam mit zahlreichen Helfern wurde im Internat der ehemaligen Berufsschule eine Flüchtlingsunterkunft eingerichtet. „Die Aggression Russlands gegen die Ukraine führt zu unermesslichem Leid der Menschen, zu Zerstörung, zu nahezu unüberwindbaren Gräben. Umso wichtiger ist es, dass sich bereits in den ersten Tagen nach Beginn dieses sinnlosen Krieges Hilfsprojekte für die Menschen vor Ort, aber auch für jene, die fliehen müssen, gebildet haben. Auch wir als Stadt Wiener Neustadt haben in kürzester Zeit eine Reihe an Aktionen gesetzt – allen voran die Etablierung einer Unterkunft für bis zu 100 Flüchtlinge in der Raxgasse", sagte Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP) am Rande eines Besuches in der Einrichtung.