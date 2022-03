Niederösterreich: Weitere Ankunftszentren für Flüchtlinge in Vorbereitung

Nach und nach erreichen immer mehr Schutzsuchende aus der Ukraine Österreich. Damit beschäftigten sich Mitglieder der Landesregierung mit Vertreterinnen und Vertretern der Einsatzorganisationen und der zuständigen Stellen der Landesverwaltung abermals im Zuge eines Ukraine-Gipfels. Hauptthema war, wie und wo weitere Ankunftszentren entstehen werden.

„Wir wollen alle Kräfte bündeln, um rasch und richtig helfen zu können“, sagte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) nach dem Gespräch. Eine Unterkunft ist in Wiener Neustadt bereits in den Betrieb gegangen, wo mittlerweile etwa 50 Frauen und Kinder angekommen sind. Das umfunktionierte Internat werde aber bald voll sein, sagte Landesrat Gottfried Waldhäusl (FPÖ). Weitere Unterkünfte bereite man derzeit in Wiener Neustadt (Arena Nova), St. Pölten und Schwechat vor. „Die Herausforderung ist, auf Knopfdruck alles bereit zu haben. Aber ich denke, wir sind gut aufgestellt, alle helfen zusammen.“