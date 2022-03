Polizei umstellte Einkaufszentrum in St. Pölten

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden

Zwei Polizisten beim Haupteingang, mehrere Beamte an den anderen Ausgängen und im Inneren ebenfalls ein Trupp - für Aufsehen sorgte Montagnachmittag eine größere Polizeiaktion in und um das Einkaufszentrum Promenade in der Bräuhausgasse.

Einsatz war rasch abgeschlossen

Gab es zuerst noch Gerüchte, dass ein Häftling bei einem Arztbesuch entkommen sein könnte, sorgte Raimund Schwaigerlehner, Sprecher der Landespolizeidirektion Niederösterreich, schließlich für Aufklärung. "Es handelte sich um einen Vorführauftrag einer Behörde", so Schwaigerlehner auf KURIER-Anfrage. Der Einsatz habe auch nicht sehr lange gedauert.

Hintergrund: Einen Vorführauftrag kann zum Beispiel ein Gericht dann erteilen, wenn ein Angeklagter nicht zur Verhandlung erscheint.