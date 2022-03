SKN St. Pölten setzt voll auf Eigenbauspieler Marcel Pemmer

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Auch in den kommenden Jahren wird der Eigenbauspieler Marcel Pemmer ein Teil des SKN St. Pölten sein. Er unterschrieb einen neuen, langfristigen Vertrag bei den Wölfen.

Schon lange bei den Wölfen

Der 19-jährige Pemmer kam bereits in der U8 zur Jugend des SKN. Mit zwei kurzen Unterbrechungen durchlief er beinahe alle Jugendmannschaften des Wolfsrudels. In diesem Jahr schaffte Pemmer den Sprung von den Juniors zur Kampfmannschaft und war bereits in beiden bisherigen Frühjahrspartien im Einsatz. Nun bleibt er dem Verein auch langfristig erhalten.

Geschäftsführer Sport Jan Schlaudraff betont das Potenzial von Pemmer: „Marcel hat in den letzten Wochen und Monaten eine sehr gute Entwicklung genommen und sich diese Vertragsverlängerung hart erarbeitet. Er ist ein Spieler, der den Verein von klein auf kennt und in dem wir noch großes Potenzial sehen. Deshalb freut es mich sehr, dass er langfristig mit an Bord bleibt“, so Schlaudraff.

Auch bei Pemmer selbst war die Freude über die Vertragsverlängerung groß: „Ich freue mich sehr, dass ich meinen weiteren Karriereweg weiterhin beim spusu SKN St. Pölten fortsetzen kann. Der Verein bringt mir großes Vertrauen entgegen und bietet mir die Chance und die idealen Voraussetzungen, um mich bestmöglich entwickeln zu können. Das möchte ich in Zukunft mit meinen Leistungen auf dem Platz zurückzahlen“, sagt Pemmer.