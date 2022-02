So hilft St. Pölten den Kriegsopfern in der Ukraine

Auch bei Benetton Kindermode in der St. Pöltner Kremsergasse werden Hilfsgüter für die Ukraine gesammelt. Vor allem brauche es, wie das Unternehmen via Facebook mitteilt, Medikamentenspenden (Eine Liste der benötigten Utensilien ist hier abrufbar). Die Spendenaktion läuft am Montag noch bis 17.30 Uhr.

ÖVP fordert Unterstützung der Stadt

Neben Privatpersonen und Unternehmen soll zur Unterstützung humanitärer Hilfsaktionen für die Ukraine nun auch die Stadt St. Pölten aktiv werden. Das fordert die ÖVP der Landeshauptstadt in der heutigen Sitzung des Gemeinderates mit einem Dringlichkeitsantrag.

„Die Ukraine wurde in den letzten Tagen Opfer eines völkerrechtswidrigen Angriffskriegs der russischen Föderation. Damit verbunden ist viel Leid in der Bevölkerung unseres europäischen Nachbarstaats, die es zu lindern gilt", so VP-Vizebürgermeister Matthias Adl und Klubobmann Florian Krumböck in einer Aussendung. "Für die Volkspartei St. Pölten steht fest, dass sich auch die Landeshauptstadt bestmöglich in diese Bemühungen für humanitäre Hilfe einbringen sollte."

Herz der Solidarität am Rathausplatz

Ein sichtbares Zeichen für Frieden und gegen Krieg soll auch am Aschermittwoch auf dem St. Pöltner Rathausplatz gesetzt werden. Mit der Aktion "Yes we care" wollen sich Privatpersonen, Unternehmen, sowie der Verein Mein St. Pölten und die Facebook-Gruppen "Was ist los in St. Pölten?" und "Leben in St. Pölten & Umgebung" der Ukraine gegenüber solidarisch zeigen.