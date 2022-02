Wie die EU einen Keil zwischen Putin und die Oligarchen treibt

Die EU lässt nicht locker – und überlegt, weitere russische Oligarchen auf die Liste der „Bösen“ zu setzen. Das bedeutet für die Superreichen in der Umgebung von Kremlchef Wladimir Putin eingeschränkte Reisefreiheit und vor allem gesperrte Auslandskonten. Da wird es dann so richtig ungemütlich für die Männer mit der an sich dicken Brieftasche. Und flugs wechseln sie die Seite.

"Ich bin Businessman mit Verantwortung für viele tausende Mitarbeiter in Russland und in der Ukraine. Ich bin überzeugt davon, dass Krieg niemals die Antwort sein kann.“ Das schrieb der Oligarch Michail Fridman an seine Angestellten – und stellte sich somit gegen Putins Krieg in der Ukraine.