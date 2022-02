SKN St. Pölten mit "Elfer-Challenge" für das Special Needs Team

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Nach dem 2:0-Sieg gegen den Wiener SC am Sonntag, trifft der SKN St. Pölten am heutigen Freitag auf Blau-Weiß Linz. Dabei handelt es sich um ein ganz besonderes Spiel. Die Halbzeitpause steht nämlich ganz im Zeichen des Special Needs Teams. Alle Fans des SKN St. Pölten haben dabei die Möglichkeit, die Special Needs Wölfe mit ihren Elfmeterkünsten zu unterstützen.

Fünf Elfmeter für Reise zu Special Olympics

Vor der Partie werden insgesamt fünf Bälle ins Publikum geschossen. Jede Person, die einen Ball fängt, darf in der Halbzeit ihr Können unter Beweis stellen und gemeinsam mit dem Special Needs Team im Elfmeterschießen gegen Thomas Vollnhofer antreten. Jedes Tor wird dabei vom Sponsor HYPO NOE mit 100 Euro für die Mannschaftskassa der Special Need honoriert. Das Geld wird dann für die Reise des Teams zu den Special Olympics verwendet.