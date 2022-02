Heikler Termin in St. Pölten: Russischer Botschafter wurde empfangen

SPÖ-Bürgermeister Matthias Stadler fehlte. Matthias Adl, ÖVP-Vizebürgermeister, ebenso. Und auch Martin Jawurek, Militärkommandant von Niederösterreich, hatte keine Zeit.

Empfangen wurde Dmitrij Ljubinskij, russischer Botschafter in Wien, am Dienstag in der Landeshauptstadt St. Pölten dennoch. Der Grund: Am sowjetischen Militärehrenmal fand eine feierliche Zeremonie statt, die auch mit der Beendigung der Restaurierungsarbeiten verbunden war.