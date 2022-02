Sprühnebel, Bühnen, Christbaum: So sieht der neue Domplatz in St. Pölten aus

Der KURIER konnte in die Pläne Einblick nehmen, die dem Gemeinderat vorgelegt werden sollen. Fest steht, dass dem Wunsch nach etwas Grün Rechnung getragen wird. Deshalb soll an der Südseite des Areals eine Funktionszeile mit Bäumen und Sitzmöglichkeiten entstehen, Natursteine werden die Oberfläche prägen, die bei Ausgrabungen entdeckte mittelalterliche Kirche wird in Form einer Ortbetonplatte dargestellt. Und: In der Platzmitte soll eine Hochdrucknebelanlage (Kostenpunkt 293.000 Euro) eingebaut werden, diese „soll als Gestaltungselement und zur Verbesserung des Umgebungsklimas dienen“, wie es in dem Amtsbericht heißt.

Die Platzbeleuchtung wird wiederum an den Gesimsen der angrenzenden Gebäuden montiert, weiters wurden zwei Standorte für Bühnen festgelegt. Interessant ist auch, dass für die Aufstellung eines Weihnachtsbaumes ein Fundament errichtet werden soll. Das könnte bedeuten, dass der Weihnachtsmarkt tatsächlich vom Rathausplatz zum Domplatz übersiedelt. Die Projektkosten belaufen sich insgesamt auf 3,7 Millionen Euro.