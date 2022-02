Romantik Pur am Valentinstag in St. Pölten

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Der Tag der Liebe steht schon bald vor der Tür. In St. Pölten bieten einige Lokale deshalb spezielle Valentinstag-Menüs an. Aber auch an Geschenkideen mangelt es in der Landeshauptstadt nicht. Der KURIER hat einige Tipps zusammengestellt.

Dinner am Valentinstag

„Just one Candle in the Dark“ – so das Motto bei der Gaststätte Figl anlässlich des Valentinstags. Aber aufgepasst: Hier wird der Tag der Liebe bereits am 10. Februar gefeiert. Gäste dürfen sich auf ein 5-gängiges Haubenmenü um 59 Euro pro Person bei Kerzenschein freuen. Zur Gaststätte geht es hier.

Bei Mandas Café-Restaurant wird am Valentinstag eine Reise in den Süden angetreten. Neben der normalen Karte wird es somit auch einige Spezialgerichte geben. Zu finden ist das Angebot hier.