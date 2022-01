Facebook-Amor organisiert in St. Pölten Blind-Dates zum Valentinstag

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

In den letzten knapp zwei Jahren gab es für Singles aufgrund der Pandemie nur wenige Möglichkeiten, um potenzielle neue Partner kennenzulernen. Vor allem am Valentinstag, am designierten Tag der Liebe, kann das Alleinsein schwer fallen.

Zwölf Singles aus St. Pölten könnten den heurigen 14. Februar vielleicht aber schon in Zweisamkeit verbringen. Zumindest wenn es nach "Online-Amor" Romana Drexler, Betreiberin der Facebook-Gruppe "Leben in St. Pölten Umgebung", geht. Mit von ihr organisierten Blind-Dates möchte sie ihren Mitgliedern in punkto Liebe unter die Arme greifen.

Keine Paare, aber nette Unterhaltungen

"Ich möchte den Mitgliedern etwas bieten mit Mehrwert", erklärt Drexler ihre Motivation hinter der Aktion. Ihre Facebook-Gruppe nimmt seit der Gründung 2019 mehrere Stunden pro Tag ihrer Zeit in Anspruch. Normalerweise werden Veranstaltungen beworben, Informationen aus der Umgebung geteilt und der Austausch unter Mitgliedern ermöglicht. Nun startet Drexler mit den Valentins-Blind-Dates auch eigene Angebote.

Es ist aber nicht das erste Mal, dass die Gruppen-Administratorin diese Kennenlern-Aktion auf die Beine stellt. 2020 startet sie erstmals den Versuch und organisiert vier Dates bei verschiedenen Gastronomen der Region, die noch vor dem Ausbruch der Coronapandemie über die Bühne gingen. Das Resümee: Zwar ist damals kein Paar entstanden, „aber alle haben sich nett unterhalten und waren zufrieden mit ihrem Date“, so Drexler. 2022 ist nun eine neue Chance.

Kennenlernen zum Frühstück oder Dinner

Heuer bieten sechs Lokale aus der Umgebung zwölf Singles paarweise am 12. Februar die Gelegenheit zum Kennenlernen. So wird im „Café Opfestrudl“ in St. Pölten, im "Casa del Gelato" im Traispark und in der Bäckerei Hager in St. Pölten Frühstück serviert, Kaffee und Kuchen gibt es am Nachmittag im „Sweet & Spice“ in Wilhelmsburg.