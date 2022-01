Pop-up bringt Geschmack Valencias in die Landeshauptstadt

„Am Samstag war hier noch ein Trödelmarkt, am Montag dann wir. Die Leute brauche noch, um zu realisieren, was Sache ist“, bilanzieren die Inhaber nach den ersten Tagen schmunzelnd. Mittlerweile locken frische Orangen, Zitronen und Granatapfelsaft vor der Tür aber mehr öfter Passanten in den Pop-up-Laden.

Dort erwarten Kunden Spezialitäten aus der Region Valencia, die das Ehepaar bei mehreren Besuchen jährlich verkostet und importiert. Das Sortiment reich von spanischen Weinen und Bieren über Käse und Wurstwaren bis hin zu Olivenprodukten und anderen trockenen Delikatessen.