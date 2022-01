St. Pöltner schaffte es ins Halbfinale des Protestsongcontests

„Die Klimakrise steht im Vordergrund, aber mich haben die Mechanismen dahinter interessiert, wie etwa das ständige Wachstum und die Profitoptimierung“, erklärt Schwarz seine Inspiration. „Die destruktive Power der Big Data wurde mir erstmals im Skandal um Donald Trump und Cambridge Analytics bewusst. Daten können mittlerweile als Richtungsorakel verwendet werden.“

Innerhalb einer Stunde hatte er den Songtext von „Vergiftung“ zu Papier gebracht. „Dieses Thema hat mich schon seit Langem beschäftigt. Nicht so einfach war es aber, dass die Strophen als Metaphern für Geld und für Daten funktionieren“, gibt Schwarz Einblicke.

Songs in der Muttersprache

In Zukunft möchte der Sänger und Gitarrist der St. Pöltner Acoustic Indie Pop Band „Nucleus Mind“ noch weiter mit Soloprojekten auf Deutsch berühren und zum Nachdenken anregen. Denn: „Bei Songs, deren Texte nicht in der Muttersprache geschrieben sind, geht es primär um die Musik. Bei deutschen Texten ist das umgekehrt“, so der Literatur- und Reinhard Mey-Fan.