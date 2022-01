Girlpower und Zusammenhalt bei „Wir alle für immer zusammen“

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Das Jugendtheater von Guus Kuijer fand in der Bühne im Hof in St. Pölten statt. Das Leben in einer Patchwork-Familie, Girlpower und den Wert des Zusammenhalts werden thematisiert. Das Stück wurde mit Livemusik von Scharmien Zandi begleitet.

Das Leben der elfjährigen Polleke stellt sich im Stück als ziemlich turbulent dar: Ihre Eltern haben sich getrennt und ihre Mutter ist mit ihrem Lehrer zusammen. Auch mit ihrem Vater ist es nicht einfacher. Außerdem darf Polleke ihren Freund Mimun nicht mehr treffen. Trost findet sie beim Schreiben von Gedichten, einer Freundin und ihren Großeltern. Das Stück wird am 15. Februar noch einmal aufgeführt.

Schulveranstaltungen abgesagt

Die neun geplanten Schulveranstaltungen an Vormittagen werden pandemie-bedingt nicht stattfinden können. An Ersatzterminen werde gearbeitet, heißt es seitens des Landestheaters.