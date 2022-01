Mit der NÖ-Card vom Ausflugsland zur Urlaubsdestination

Noch 2019 besuchten jährlich mehr als 550.000 Gäste das Stift Melk. Doch Lockdowns und Schließtage drückten auch an einem der beliebtesten Ausflugsziele in Niederösterreich stark auf die Besucherbilanz. So waren es 2020 nur mehr 93.000 Gäste.

Tourismus-Aufschwung 2022?

So wie in Melk ging es auch den restlichen rund 300 Partnerbetrieben und Kooperationspartner der NÖ-Card. Statt der 2019/2020 verkauften rund 166.000 niederösterreichischen Freizeitkarten, waren es in der vergangenen Saison nur rund 120.000. „Das ist aber noch ein sehr, sehr guter Wert trotz dieser Herausforderungen“, stellt Tourismuslandesrat Jochen Danninger (ÖVP) klar.

Eine Besserung der Lage sei auch in den nächsten Wochen und Monate nicht in Sicht, „doch trotz aller Herausforderung kann das Jahr 2022 das Jahr des Aufbruchs im Ausflugstourismus werden“, blickt der Landesrat hoffnungsvoll in die kommende Saison.