Was der Winter in NÖ heuer zu bieten haben wird

Niederösterreichs Tourismus stellt sich für die Wintersaison breit auf. Neben dem fast schon klassischen Skibetrieb wird auch auf Tourengehen und Schneeschuh- bzw. Winterwanderungen gesetzt, wie am Freitag im Rahmen einer Pressekonferenz betont wurde. Besonders in den beiden letztgenannten Bereichen sei zuletzt ein Boom verzeichnet worden. Geboten werden auch spezielle Angebote für Kinder.

Saisonstart

Bereits am vergangenen Wochenende haben u.a. der Jauerling und der "Zauberberg" am Semmering ihre Pforten geöffnet, das Hochkar stieg mit einem Teilbetrieb ein. Am nahenden dritten Advent-Wochenende können auch in Annaberg und St. Corona Schwünge in den Schnee gezaubert werden. Gestartet wird der Betrieb zudem in Lackenhof, wo die Ötscherlifte entgegen einer Ankündigung von Ende November und nach einer Übernahme durch die landeseigene ecoplus Alpin GmbH nun doch nicht geschlossen wurden.