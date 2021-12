Land kauft Hochkar und strebt Fusion mit Lackenhof an

Nachdem die Schröcksnadel-Gruppe vergangenen Freitag das überraschende Aus für die Ötscherlifte im Skigebiet Lackenhof am Ötscher (Bezirk Scheibbs) bekanntgegeben hat, haben sich Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Landesrat Jochen Danninger (beide ÖVP) zur Zukunft der Ötscher-Lifte geäußert.

„Das Herz der Niederöstereicher hängt an Lackenhof. In den letzten Jahren sind allerdings immer weniger Gäste nach Lackenhof gekommen", sagt die Landeshauptfrau. Die Pandemie habe den Skitourismus hart getroffen, auch die Prognosen für den heurigen Winter seien nicht sehr rosig. „Es ist verständlich, dass sich Unternehmen trennen, wenn Gebiete nicht mehr wirtschaftlich führbar sind". Deshalb sei auch die Fusionierung Lackenhof und Hochkar bisher abgesagt worden. Nun sei aber wieder Bewegung in die Sache gekommen und somit der Weg frei für eine Lösung.

Das Land Niederösterreich übernimmt nun das Flaggschiff Hochkar und wird es mit Lackenhof fusionieren. „Lackenhof ist damit für die kommenden zwei Jahre gerettet", so die Landeshauptfrau. Die Kosten für die Übernahme belaufen sich auf zwei Millionen Euro, plus eine Million Euro für die Herbergen in der Region.