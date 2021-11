Ötscherdorf Lackenhof wurde von Lift-Aus völlig überrascht

Für Heher, der kräftig in die vermeintlich bevorstehende Saison investiert hat, und viele Betriebe und Vereine in der Region kam die Botschaft der Lifteigentümer völlig überraschend. Waren doch bis zuletzt Saisonkarten verkauft worden. Bei der Generalversammlung der Gesellschafter der Ötscherlift-GmbH. war Freitag die Schließung auf Vorschlag der Schröcksnadel-Gruppe, die eine 60-prozentige Mehrheit an den Liften hält, beschlossen worden. Das Land NÖ, das über die Ecoplus Alpin GmbH (vormals NÖ Bergbahnen-BeteiligungsGmbH.) 40 Prozent hält, musste mit seiner Minderheit mitziehen.

Die Saison in Lackenhof wird nun gar nicht mehr gestartet. Bereits gekaufte Karten werden abgelöst, und die Liftanlagen abgetragen, sobald es die Witterung im Frühjahr zulässt, heißt es in der offiziellen Mitteilung.