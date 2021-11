Fünftens soll den betroffenen Firmen in Lackenhof mit Bundes- und Landeshilfe geholfen werden, ihre Existenz zu retten. Eine Million Fördergeld reserviert das Land für Zuschüsse in moderne Gästezimmer, kündigt Danninger an.

In einem ersten Schritt wird zumindest den betroffenen zwölf angestellten Mitarbeitern der Ötscherlifte von der Schröcksnadel-Gruppe angeboten zu den von ihr betriebenen Bergbahnen am Hochkar oder in Hinterstoder (OÖ) zu wechseln. Weniger Chancen dürften aber rund zwei Dutzend Saisonarbeitskräfte haben.

Scharfe Kritik

Das Lift-Drama in Lackenhof sorgte nicht nur bei Bewohnern und Touristikern für einen Schock. Auch bei den politischen Parteien ist die Welle der Empörung groß.

Eine von der Gemeinde Gaming und SPÖ-Bürgermeisterin Renate Rakwetz installierte Internet-Petition wurde bis Sonntagnachmittag bereits von knapp 14.000 unterschrieben. Die Petition werde nicht zurückgezogen, erklärte Rakwetz am Sonntag, nach der Krisensitzung mit konstruktiven Ansätzen mit Landesrat Jochen Danninger (ÖVP). Er verstehe das Interesse am Fortbestand der Lifte, es gelte Unmut in positive Energie umzusetzen, sagte Danninger.