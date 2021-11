Flugsicherheit Behörde streicht Auffangnetz im Luftraum

Fadenscheinig?

Die Gründe für die Aussetzung des Verfahrens erscheinen den Flugunternehmen fadenscheinig. Laut dem Büro von Ministerin Gewessler hätten sich Piloten nicht an das Prozedere gehalten. Wie KURIER-Recherchen ergaben, handelte es sich bei den Verstößen um einen Piloten, der am Funk für die Fluglotsen einige Zeit nicht erreichbar war und auch das Verfahren nicht ganz korrekt geflogen ist. Die anderen Übertretungen, wie Geschwindigkeitsübertretungen, wurden als „geringfügig“ eingestuft.

In einigen anderen Fällen haben sich Piloten nach dem Landen nicht sofort per Funk abgemeldet.

Laut Luftfahrtbehörde Austro Control ist man deshalb dabei, das Verfahren entsprechend anzupassen. Danach soll es wieder aktiviert werden, erklärt Sprecher Markus Pohanka. Allerdings bedarf es dafür der Freigabe des Ministeriums.

Kritik von Flugzeug-Hersteller

Mit Diamond Aircraft ist auch das größte Luftfahrtunternehmen der Region von den Einschränkungen massiv betroffen. „Der Grund der Aussetzung ist für mich nicht nachvollziehbar, da es wohl nicht Ziel sein kann, ein der Sicherheit dienendes Werkzeug abzuschaffen, nur weil manche Anwender nicht ordentlich mit der Benützung vertraut sind“, sagt Diamond-Chefpilot und Ausbildungsleiter, Martin Scherrer.

Hierfür gäbe es andere Möglichkeiten, wie spezielle Schulungen. Viele Flugplätze mit Spezialanflugverfahren machen dies mittlerweile mit Online-Tools. „Das wäre ja fast so, als würden die Ampeln im Straßenverkehr ausgesetzt werden, weil ein kleiner Bruchteil von Autofahrern immer noch bei Rot in die Kreuzung fährt“, so Scherrer.

„Wir nehmen diesen Verlust an Flugsicherheit sehr ernst und setzen alles daran, dass beide Verfahren so rasch wie möglich wieder in Kraft gesetzt werden. Zu diesem Zweck laufen bereits Gespräche mit den Behörden“, erklärt die „Aircraft Owner and Pilot Association Austria“.