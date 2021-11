Ermittlungen nach Absturz von Haselsteiner-Hubschrauber laufen

Nach dem Hubschrauberabsturz am Sonntag in Wiener Neustadt nimmt die Flugunfallkommission am Montag Ermittlungen zur Ursache an Ort und Stelle auf. Das Landeskriminalamt Niederösterreich hat Spuren gesichert. "Die Leiche konnte geborgen werden", sagte Polizeisprecher Heinz Holub-Friedreich am Montag zur APA. Ein Helikopter von Strabag-Chef Hans Peter Haselsteiner war beim Landeanflug auf den Flugplatz Wiener Neustadt Ost abgestürzt und in Flammen aufgegangen, der Pilot starb.

"Geschockt"

Haselsteiner befand sich selbst nicht in dem Hubschrauber. Der Unternehmer war zuvor am Semmering ausgestiegen. Der KURIER konnte den Unternehmer wenig später telefonisch erreichen. In einer ersten Stellungnahme zeigte er sich „völlig geschockt und fertig“.