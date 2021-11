Der Unterschied zu den beiden Ländern? Österreich testet mehr, sehr viel mehr. 49 Tests pro 1.000 Einwohner werden aktuell in Österreich jeden Tag durchgeführt. In der Slowakei sind's zehn, in Slowenien überhaupt nur vier.

Folgerichtig bedeutet das, dass etwa in der Slowakei bereits rund jeder sechste Test positiv ist, in Österreich jeder 40. Übrigens ist auch in Deutschland, wo die Zahlen ebenfalls deutlich steigen - allerdings auf deutlich geringerem Niveau als in Österreich - bereits jeder sechste Test positiv. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt jedoch deutlich unter Österreich bei 372.

Spitzenreiter beim Testen ist man hierzulande trotzdem nicht. Die meisten Testungen werden in Zypern durchgeführt, die zweitmeisten hierzulande und Platz drei belegt Griechenland.

Wie sieht es bei den Intensivbetten aus?

Was die Hospitalisierungen betrifft, ist Österreich im Vergleich zu anderen Ländern im Mittelfeld. Die Spitäler in Bulgarien, Slowenien, Rumänien und Tschechien sind noch stärker ausgelastet als die österreichischen.

Ein ähnliches Bild zeigt sich im Europa-Vergleich bei den Todesfällen. Diese stiegen in Österreich in den vergangenen Wochen wieder deutlich - auf inzwischen 43 im 7-Tages-Schnitt. Im EU-Vergleich liegt man damit auf Platz 12, knapp vor Deutschland, Dänemark, und Irland. Am stärksten betroffen sind hier aktuell Bulgarien, Lettland und Rumänien.

Österreich aktuell bei Impfungen top

Die geringe Impfquote von rund 65 Prozent hierzulande siedelt Österreich im Europa-Vergleich eher im unteren Drittel an, in den letzten Tage haben die Impfungen jedoch zugenommen. Laut Ourworldindata werden momentan relativ gesehen nur in Rumänien mehr Menschen geimpft wie in Österreich.